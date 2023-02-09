Операторы батальона «Призрак» сняли с дрона оставленное ВСУ село в ДНР

Операторы дрона батальона «Призрак» сняли оставленное ВСУ село Спорное в ДНР

Операторы дрона 14-го батальона территориальной обороны «Призрак» сняли село Спорное в Донецкой народной республике (ДНР) после отступления украинских войск. Соответствующее видео публикует РИА Новости.

На кадрах видна сгоревшая техника противника, воронки от снарядов, а также расположенный на окраине населенного пункта блиндаж бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В Спорном практически нет целых домов, украинским военным не за что зацепиться. Оставаться под нашим огнем они тоже не рискуют, поэтому отступили из села», — рассказал агентству оператор дрона. По его словам, бойцы «Призрака» пока не заходят в село, так как оно находится под огневым контролем украинских войск.

Уточняется, что ВСУ хорошо знают координаты каждого дома в Спорном и могут наносить точные удары. Кроме того, они могли заминировать дома и устроить засады перед отходом.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об ухудшении положения украинской армии в Угледаре. По его словам, военные начали минировать многоэтажки на случай отступления.