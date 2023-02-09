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08:53, 9 февраля 2023Силовые структуры

Пожилой россиянин зарезал гостя и получил 12 лет колонии особого режима

В Новом Уренгое осудили на 12 лет колонии пенсионера, зарезавшего 42-летнего гостя

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Новом Уренгое суд приговорил к 12 годам лишения свободы 64-летнего местного жителя, зарезавшего 41-летнего товарища. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, 15 октября 2022 года пенсионер выпивал с приятелем. Затем он взял нож и ударил гостя в грудь, нанеся смертельное ранение. Отмечается, что ранее он уже был судим за совершение особо тяжких преступлений против личности.

Ранее стало известно, что в Комсомольске-на-Амуре осудили на девять лет мужчину, избившего до смерти подругу в 2014 году.

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Екатерина Власова
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