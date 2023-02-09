Россиянин до смерти избил подругу девять лет назад и получил девять лет колонии

В Комсомольске-на-Амуре осудили на 9 лет мужчину, избившего до смерти подругу в 2014 году

В Комсомольске-на-Амуре суд приговорил к девяти годам колонии 29-летнего мужчину за убийство знакомой, совершенное девять лет назад. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей») УК РФ.

По данным ведомства, 12 июня 2014 года фигурант ехал с подругой на машине. Там они поссорились, мужчина вышел из автомобиля, начал избивать девушку, ударяя по голове, потерпевшая получила смертельную травму. Нападавший спрятал тело и сбежал.

Ранее стало известно, что в Петербурге задержали 47-летнюю женщину за убийство девушки, совершенное 31 год назад.

