Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:46, 8 февраля 2023Силовые структуры

Россиянку задержали за убийство девушки в 1991 году

В Петербурге задержали 47-летнюю женщину за убийство девушки, совершенное 31 год назад

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали 47-летнюю местную жительницу, причастную к убийству, совершенному 31 год назад. Об этом в среду, 8 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, в сентябре 1991 года четверо 16-летних подростков в квартире дома №25 на проспекте Кузнецова убили 22-летнюю девушку. Затем ребята вместе с фигуранткой вынесли тело жертвы и закопали в парке имени Ленина. В 1995 году прокуратура возбудила дело по статье 103 («Умышленное убийство») УК РСФСР. До этого погибшая числилась пропавшей без вести.

«3 февраля 2023 года производство по уголовному делу возобновлено», — уточнили в пресс-службе. И спустя три дня женщину задержали. Выяснилось, что остальные соучастники преступления уже скончались. Сейчас решается вопрос о переквалификации уголовного дела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли электроподстанцию в приграничном российском регионе
Вахтовик зарезал коллегу в общежитии во время ссоры и получил 12 лет колонии
Австрия призвала возвести стены на границе ЕС для защиты от мигрантов
Названы часто подделываемые документы при сделках с жильем
В ЕС рассказали об отказе от конфискации российских активов
Швейцария заявила о готовности к посредничеству в конфликте на Украине
Комплексы «Тор» доработали для противодействия HIMARS
73-летняя блогерша примерила откровенные наряды и восхитила подписчиков
У пятилетней девочки обнаружили рак груди
Россиянку задержали за убийство девушки в 1991 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.