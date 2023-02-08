Россиянку задержали за убийство девушки в 1991 году

В Петербурге задержали 47-летнюю женщину за убийство девушки, совершенное 31 год назад

В Санкт-Петербурге задержали 47-летнюю местную жительницу, причастную к убийству, совершенному 31 год назад. Об этом в среду, 8 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, в сентябре 1991 года четверо 16-летних подростков в квартире дома №25 на проспекте Кузнецова убили 22-летнюю девушку. Затем ребята вместе с фигуранткой вынесли тело жертвы и закопали в парке имени Ленина. В 1995 году прокуратура возбудила дело по статье 103 («Умышленное убийство») УК РСФСР. До этого погибшая числилась пропавшей без вести.

«3 февраля 2023 года производство по уголовному делу возобновлено», — уточнили в пресс-службе. И спустя три дня женщину задержали. Выяснилось, что остальные соучастники преступления уже скончались. Сейчас решается вопрос о переквалификации уголовного дела.