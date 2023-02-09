Украина заминировала все дороги на границе с Белоруссией

Полковник ВСУ Силкин заявил, что Украина заминировала все дороги на границе с Белоруссией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией. Об этом заявил полковник ВСУ, начальник отдела стратегических коммуникаций при украинском командовании объединенными войсками Евгений Силкин, его слова приводятся в материале газеты The Washington Post (WP).

«Мы заминировали каждую дорогу и каждую лесную полосу», — сказал он. Кроме того, по его словам, украинские военные заминировали большую часть границы между Украиной, Белоруссией и Россией. «Мы не собираемся дружить с Россией или Белоруссией в ближайшее время», — отметил Силкин.

Днем 9 февраля белорусские пограничники перехватили на территории страны украинский дрон-разведчик. Погранкомитет Белоруссии уточнил, что беспилотник заметили вблизи государственной границы в Столинском районе Брестской области 8 февраля. Дрон направлялся в тыл белорусской территории. Устройство было оборудовано видеокамерой и картами памяти, добавили в ведомстве.