Белорусские пограничники перехватили украинский дрон-разведчик

Погранкомитет Белоруссии сообщил о перехвате украинского дрона-разведчика

Белорусские пограничники перехватили на территории республики украинский дрон-разведчик. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Погранкомитета Белоруссии.

Сообщается, что беспилотник был замечен вблизи государственной границы в Столинском районе Брестской области 8 февраля. Аппарат направлялся в тыл белорусской территории.

Дрон удалось посадить с помощью радиоэлектронного ружья. Как отмечают в ведомстве, устройство было оборудовано видеокамерой и картами памяти. Это подтверждает, что украинская сторона направила его на территорию Белоруссии для разведки и съемки технических средств охраны границы, подчеркнули в Погранкомитете.

29 декабря стало известно о попадании на территорию Белоруссии украинской ракеты, выпущенной комплексом ПВО С-300. В результате инцидента никто не пострадал.