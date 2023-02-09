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15:11, 9 февраля 2023Бывший СССР

Белорусские пограничники перехватили украинский дрон-разведчик

Погранкомитет Белоруссии сообщил о перехвате украинского дрона-разведчика

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белорусские пограничники перехватили на территории республики украинский дрон-разведчик. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Погранкомитета Белоруссии.

Сообщается, что беспилотник был замечен вблизи государственной границы в Столинском районе Брестской области 8 февраля. Аппарат направлялся в тыл белорусской территории.

Дрон удалось посадить с помощью радиоэлектронного ружья. Как отмечают в ведомстве, устройство было оборудовано видеокамерой и картами памяти. Это подтверждает, что украинская сторона направила его на территорию Белоруссии для разведки и съемки технических средств охраны границы, подчеркнули в Погранкомитете.

29 декабря стало известно о попадании на территорию Белоруссии украинской ракеты, выпущенной комплексом ПВО С-300. В результате инцидента никто не пострадал.

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Алевтина Запольская
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