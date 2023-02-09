Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:31, 9 февраля 2023Интернет и СМИ

В Госдуме заявили о связи Telegram-шантажистов с украинскими спецслужбами

Депутат Хинштейн заявил о связи Telegram-шантажистов с украинскими спецслужбами

Фото: Pixabay

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что Telegram-шантажисты связаны с украинскими спецслужбами.

В частности, речь идет об администраторе канала «Новый век» Александре Гусове, который был задержан после обращения в полицию российского бизнесмена с жалобой о вымогательстве, пояснил депутат.

«Выяснилось, что ТГ-шантажисты — системно создавали, а затем синхронно распространяли компромат-фейки с одной лишь целью: получить выкупа за ее удаление и блоки. Ради этого вымогатели не брезговали даже сотрудничать с украинскими спецслужбами», — указал Хинштейн.

Парламентарий добавил, что существующий в Telegram огромный теневой рынок наконец начал обретать конкретные очертания. Благодаря комплексной и многомесячной спецоперации правоохранительных органов миф об анонимности в цифровом мире был развенчан, заключил депутат.

Ранее стало известно, что администратору Telegram-канала «Новый век» Александру Гусову предъявили обвинения по части 3 статьи 163 («Вымогательство в особо крупном размере») УК РФ. По данным правоохранителей, фигурант требовал у российского бизнесмена Альберта Авдоляна 12 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России
В Британии назвали цель визита Зеленского
В Госдуме заявили о связи Telegram-шантажистов с украинскими спецслужбами
Россиянка посетила опасную страну на Карибах и удивилась знающим русский военным
В Совфеде назвали «военкоматами для наемников» посольства Украины
Walt Disney уволит семь тысяч сотрудников
Украинским дронам ограничили доступ к Starlink
Женщина рассказала об увиденном во время клинической смерти
Врачи назвали женскую мастурбацию полезной для здоровья
Мужчина в костюме Бэтмена спас россиянку от кражи 700 тысяч и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.