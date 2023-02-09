В Госдуме заявили о связи Telegram-шантажистов с украинскими спецслужбами

Депутат Хинштейн заявил о связи Telegram-шантажистов с украинскими спецслужбами

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что Telegram-шантажисты связаны с украинскими спецслужбами.

В частности, речь идет об администраторе канала «Новый век» Александре Гусове, который был задержан после обращения в полицию российского бизнесмена с жалобой о вымогательстве, пояснил депутат.

«Выяснилось, что ТГ-шантажисты — системно создавали, а затем синхронно распространяли компромат-фейки с одной лишь целью: получить выкупа за ее удаление и блоки. Ради этого вымогатели не брезговали даже сотрудничать с украинскими спецслужбами», — указал Хинштейн.

Парламентарий добавил, что существующий в Telegram огромный теневой рынок наконец начал обретать конкретные очертания. Благодаря комплексной и многомесячной спецоперации правоохранительных органов миф об анонимности в цифровом мире был развенчан, заключил депутат.

Ранее стало известно, что администратору Telegram-канала «Новый век» Александру Гусову предъявили обвинения по части 3 статьи 163 («Вымогательство в особо крупном размере») УК РФ. По данным правоохранителей, фигурант требовал у российского бизнесмена Альберта Авдоляна 12 миллионов рублей.

