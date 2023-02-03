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18:27, 3 февраля 2023Силовые структуры

Администратора Telegram-канала «Новый Век» арестовали по делу о вымогательстве

Суд взял под стражу администратора Telegram-канала «Новый Век» Гусова до 2 апреля

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Тверской районный суд города Москвы взял под стражу администратора Telegram-канала «Новый Век» Александра Гусова до 2 апреля. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Гусова на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупном размере. По данным правоохранителей, фигурант требовал у российского бизнесмена, создателя Yota Альберта Авдоляна 12 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что Гусова задержали.

Также Гусова назвали совладельцем Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», контролирующим каналы «Компромат ГРУПП», «Караульный компромата» и «Русский криминал». Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД по Москве, задержанный координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов.

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Илона Палей
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