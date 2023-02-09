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12:58, 9 февраля 2023Экономика

Глава JPMorgan назвал заявления о победе над инфляцией преждевременными

Глава JPMorgan Даймон: заявления о победе над инфляцией в США преждевременны
Джейми Даймон

Джейми Даймон. Фото: Marco Bello / Reuters

Заявления о победе над инфляцией в Соединенных Штатах преждевременны, уверен глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон. По его словам, Федеральная резервная система (ФРС), которая выполняет в США функции центрального банка, еще может повысить процентные ставки выше отметки в пять процентов, если цены продолжат, как он выразился, «быть прилипчивыми». Его слова приводит Reuters.

Говоря об инфляции, Даймон призвал «сделать глубокий вдох, прежде чем объявить о победе» на основе кажущихся хорошими месячных данных. По мнению главы JPMorgan, ФРС может поднять ставку, даже если инфляция снизится до 3,5 или 4 процентов и останется на этом уровне.

В начале февраля ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,5-4,75 процента годовых. Целью такого решения регулятор назвал достижение максимальной занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе. При этом ФРС считает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона ставки будет уместным. Как писало агентство Bloomberg, регулятор вряд ли приостановит цикл ужесточения политики, пока инфляция на самом деле не окажется под контролем.

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Платон Щукин
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