ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,5-4,75% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам февральского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,5-4,75 процента годовых, говорится в пресс-релизе на сайте американского регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Как пояснили в ФРС, оно принято с целью достичь максимальной занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе.

При этом ФРС считает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона ставки будет уместным для достижения целей денежно-кредитной политики.

В декабре 2022 года ФРС США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов — до 4,25-4,5 процента годовых. Повышение ставки стало седьмым с начала года. До этого ФРС увеличивала ее на 75 базисных пунктов четыре раза подряд.