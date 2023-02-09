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20:46, 9 февраля 2023Культура

Против Алека Болдуина захотели подать новый иск

Родственники оператора Галины Хатчинс захотели подать новый иск против Алека Болдуина

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Родственники убитого на съемках оператора Галины Хатчинс захотели подать новый иск против актера Алека Болдуина. Об этом сообщает Daily Mail.

Родители и муж погибшей женщины решили подать очередной иск после того, как прокуратура в Нью-Мексико опубликовала письменные показания против Болдуина, в которых утверждается, что он не уделял внимания обучению по обращению с оружием и не проверял пистолет, до того как выстрелил в Хатчинс.

1 февраля стало известно, что Болдуину предъявлены формальные обвинения в непредумышленном убийстве на съемках фильма «Ржавчина». Также обвинение предъявили отвечавшей за оружие на съемках Ханне Гутерреш-Рид. Теперь ей и Болдуину грозит до 18 месяцев тюрьмы и потенциальный пятилетний запрет на использование оружия.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

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Марина Погосян
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