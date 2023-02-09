Против Алека Болдуина захотели подать новый иск

Родственники оператора Галины Хатчинс захотели подать новый иск против Алека Болдуина

Родственники убитого на съемках оператора Галины Хатчинс захотели подать новый иск против актера Алека Болдуина. Об этом сообщает Daily Mail.

Родители и муж погибшей женщины решили подать очередной иск после того, как прокуратура в Нью-Мексико опубликовала письменные показания против Болдуина, в которых утверждается, что он не уделял внимания обучению по обращению с оружием и не проверял пистолет, до того как выстрелил в Хатчинс.

1 февраля стало известно, что Болдуину предъявлены формальные обвинения в непредумышленном убийстве на съемках фильма «Ржавчина». Также обвинение предъявили отвечавшей за оружие на съемках Ханне Гутерреш-Рид. Теперь ей и Болдуину грозит до 18 месяцев тюрьмы и потенциальный пятилетний запрет на использование оружия.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.