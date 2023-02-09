Бельгия ответила Украине на просьбы поставить истребители

Премьер Бельгии де Кроо отказал Украине в поставках истребителей

Брюсселю необходимы свои истребители, он не может поставить их Украине. Так премьер-министр Бельгии Александр де Кроо ответил на просьбы Украины поставить военную технику, его слова приводит РИА Новости.

«Мы нуждаемся в своих истребителях. Они активно используются, к примеру, в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран НАТО и нашего воздушного пространства. У нас нет возможности отказываться от наших истребителей», — отказал политик украинской стороне.

Тем не менее он отметил, что Бельгия согласовала масштабный пакет военной помощи для Киева, который не стоит недооценивать.

Ранее Белый дом допустил передачу истребителей украинской стороне. Госсекретарь страны Энтони Блинкен также напомнил, что недавно Вашингтон принял решение о поставках танков Abrams, в то время как Германия одобрила отправку немецких танков Leopard.