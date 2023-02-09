Блинкен не исключил поставки американских истребителей Украине

Госсекретарь Блинкен не исключил поставки американских истребителей F-16 Украине

Администрация президента США Джо Байдена продолжает сопротивляться призывам предоставить Украине боевые самолеты, но госсекретарь страны Энтони Блинкен не стал категорически исключать такую помощь в будущем. Об этом пишет Bloomberg.

«На каждом этапе пути, по мере того, как менялись потребности, менялось и то, что мы предоставили Украине. И совсем недавно это произошло с решением предоставить танки Abrams, и, конечно же, Германия предоставила танки Leopard, а другие европейцы сделали то же самое», — рассказал дипломат.

Кроме того, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство страны изучит возможность предоставления таких самолетов. Глава Европарламента Роберта Метсола также призвала страны ЕС дать Украине истребители западного производства и дальнобойные ракеты.