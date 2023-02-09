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13:15, 9 февраля 2023Мир

Глава Европарламента призвала обеспечить Украину передовыми вооружениями

Глава ЕП Роберта Метсола призвала передать Киеву боевые самолеты и дальнобойные ракеты

Фото: Philippe Buissin / European Union 2023 / Handout / Reuters

Глава Европарламента (ЕП), депутат Евросоюза (ЕС) от Мальты Роберта Метсола призвала страны ЕС дать Украине истребители западного производства и дальнобойные ракеты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Страны ЕС должны предусмотреть в качестве следующего шага поставки ракетных систем дальнего действия и истребителей, в которых вы нуждаетесь, чтобы защитить свободу», — заявила она о необходимости обеспечить Киев передовыми вооружениями.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Европарламент (ЕП) в Брюсселе, где он планирует выступить перед европейскими депутатами.

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Виктория Кондратьева
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