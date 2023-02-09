Зеленский решил обратиться к депутатам Европарламента

Президент Украины Зеленский прибыл в Европарламент, чтобы обратиться к его депутатам

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Европарламент (ЕП) в Брюсселе, где он намерен выступить перед европейскими депутатами. Кадры его посещения здания ЕП транслировались на сайте законодательного органа.

Отмечается, что украинского лидера встречала глава Европарламента Роберта Метсола. После обращения к депутатам ЕП Зеленский планирует выступить перед лидерами Европейского союза (ЕС), прибывшими в Брюссель для участия в специальном саммите.

Ранее сообщалось, что украинский президент прибыл в Брюссель на саммит ЕС. Предполагается, что на мероприятии, в частности, будет обсуждаться вопрос поставок Украине боевых самолетов.