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12:24, 9 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС

Президент Украины Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Евросоюза

Фото: Mohammed Badra / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Будут обсуждать вопрос поставок боевых самолетов Украине», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский отправится в Брюссель вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вечером 8 февраля он прилетел в Париж на встречу с французским главой и канцлером Германии Олафом Шольцем. Украинский президент прибыл из Лондона, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Также вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни рассказал о планах премьер-министра страны Джорджи Мелони провести беседу с Зеленским на полях встречи лидеров Евросоюза. Он отметил, что премьер планирует обсудить с украинским лидером роль Рима в восстановлении республики, которая, по его словам, через некоторое время должна стать частью внутреннего рынка ЕС.

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Кристина Есикова
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