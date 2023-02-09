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00:32, 9 февраля 2023Мир

Премьер Италии встретится с Зеленским на саммите Евросоюза

Итальянский премьер-министр Мелони встретится с Зеленским на саммите Евросоюза
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Roberto Monaldo / Globallookpress.com

Вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни рассказал о планах премьер-министра страны Джорджи Мелони провести беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях встречи лидеров Евросоюза в Брюсселе 9 февраля, передает РИА Новости.

Таяни отметил, что Мелони планирует обсудить с Зеленским роль Рима в восстановлении Украины, которая, по его словам, через некоторое время должна стать частью внутреннего рынка ЕС. Он также не исключил, что украинский лидер может в скором времени посетить Италию, напомнив, что в 2022 году экс-премьер страны Марио Драги приезжал с визитом в Киев.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что Зеленский разрабатывает план, чтобы начать диалог с российской стороной. Она добавила, что собирается посетить Украину до 24 февраля.

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Марина Совина
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