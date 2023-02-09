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09:32, 9 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский полетит на саммит Евросоюза вместе с Макроном

Глава Украины Зеленский полетит в Брюссель на саммит ЕС вместе с лидером Франции Макроном

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправится на саммит Европейского союза (ЕС) в Брюссель вместе с главой Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

«Макрон и Зеленский вместе вылетят из Парижа в четверг утром на саммит глав государств и правительств ЕС в Брюсселе», — сообщили французские агентства со ссылкой на Елисейский дворец.

Вечером 8 февраля Зеленский прилетел в Париж на встречу с Макроном и Шольцем. Украинский президент прибыл из Лондона, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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Василий Мека
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