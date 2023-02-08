Президент Украины Владимир Зеленский вылетел из Лондона в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком вылетел из Лондона и направился в Париж, сообщает газета The Guardian.

«Владимир Зеленский вылетел из Лондона и вскоре должен приземлиться в парижском аэропорту Орли», — сказано в сообщении.

По данным издания, по прилете его ждет фотосессия на взлетно-посадочной полосе, после чего он направится в Елисейский дворец, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее сообщалось, что Сунак провел встречу с Зеленским. В ходе встречи британский премьер-министр заявил, что цель Лондона — обеспечить победу Украины в конфликте. Он подчеркнул, что хочет увидеть победу в этом году. В свою очередь, украинский лидер пообещал убедить мир поставить современные истребители Киеву.