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11:40, 9 февраля 2023Культура

Стало известно о состоянии попавшей в ДТП звезды «Мстителей» после больницы

Стало известно о состоянии попавшей в ДТП звезды «Мстителей» после выписки из больницы

Фото: MediaPunch / Globallookpress.com

Попавший под снегоуборочную машину голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер все еще передвигается в инвалидной коляске. О состоянии звезды «Мстителей» после выписки из больницы рассказала актриса Эванджелин Лилли, пишет The Hollywood Reporter.

Актриса рассказала о том, как навестила Реннера в его доме. Она назвала актера «сумасшедшим» и пошутила над ним: «Я ожидала, что буду сидеть у его постели и держать его за руку, пока он будет стонать от боли, не шевелясь. А он катался на коляске и развлекался со своими друзьями». Лилли также описала выздоровление Реннера как чудо и отметила, что актер «невероятно смел и силен».

Ранее звезда «Мстителей» рассказала о переломе больше 30 костей. Об инциденте стало известно 2 января. Сообщалось, что актер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены семьи могли покинуть резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, он заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу машины.

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Варвара Кошечкина
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