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11:02, 9 февраля 2023Россия

Кадыров обвинил генерала в готовности «заранее проиграть войну»

Глава Чечни Кадыров обвинил генерала Соболева в готовности «заранее проиграть войну»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Рассуждения офицеров об опасности третьей мировой войны на фоне страха перед вовлечением в вооруженный конфликт на Украине Польши можно сравнить с позой страуса. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

С таким упреком Кадыров выступил в ответ на заявления депутата Госдумы, члена комитета по обороне Виктора Соболева, который предположил, что Россия не пойдет на столкновение с Польшой, так как это приведет к конфликту со всем блоком НАТО и возможной ядерной войне.

«Я не понимаю: мы должны бояться третьей мировой или должны защищать интересы российского народа? Или кто с мечом к нам придет, тот с мечом спокойненько уйдет?» — возмутился Кадыров. Он сравнил такое отношение к возможному конфликту с готовностью «заранее проиграть войну».

Если кто-то еще, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть войну, то пусть прямо сейчас заранее сдается полякам

Рамзан Кадыров

Также он отметил, что всегда ассоциировал слово «генерал» «с гранитной твердостью, железным характером и честной прямотой», но не с позорной и трусливой «покорностью Европе тыловых чиновников».

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал поражение России в спецоперации смыслом существования его страны.

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Марк Леонов
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