Польша назвала поражение России смыслом своего существования
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал смысл жизни для Варшавы. Его слова приводит итальянская газета Corriere della Sera.
По его словам, поражение России является «одновременно польским и европейским смыслом жизни». Помимо этого, он одобрил решение Германии поставить Украине танки Leopard 2. «Лучше поздно, чем никогда», — подытожил политик.
Ранее стало известно о беспокойстве немецких властей касательно возможного срыва поставок военной техники для Киева. Отмечается, что в связи с этим Берлин призвал страны Европейского союза определиться с количеством направляемых танков до конца недели.
До этого власти ФРГ заявили, что украинская сторона получит танки в конце марта 2023 года. Кроме того, Германия дала согласие на реэкспорт военной техники из стран-партнеров по НАТО.