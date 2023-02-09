В Германии забеспокоились о срыве поставок танков Украине из ЕС

Bloomberg: ФРГ беспокоится, что партнеры в ЕС не поставят Украине танки Leopard 2

Германия обеспокоена, что партнеры в Евросоюзе (ЕС) не поставят Украине достаточно танков Leopard 2, пишет Bloomberg.

По данным издания, Берлин призывает их принять конкретное решение к концу недели, так как опасается срыва поставок. «Германия хочет, чтобы к концу этой недели ее европейские союзники, в военных запасах которых есть танки Leopard 2, разработали конкретные и подробные решения», — уточнило агентство со ссылкой на свои источники.

Ранее министерство обороны ФРГ заявило, что танки Leopard 2 прибудут из Германии на Украину в конце марта 2023 года. 25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.