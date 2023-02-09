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15:12, 9 февраля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 9 февраля

Фото: РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на четверг, 9 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки российские военные уничтожили до 90 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, свыше 85 бойцов — в районе Водяного и Угледара в Донецкой народной республике (ДНР), более 110 военных — в Харьковской области. Там же был сбит украинский самолет Су-25, а в ДНР уничтожили МиГ-29.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 384 самолета, 206 вертолетов, 3057 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7798 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 8302 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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