Соседи России поставили рекорд по выпуску банковских карт

РБК: страны ближнего зарубежья резко нарастили выпуск банковских карт в 2022 году

Соседние с Россией страны в 2022 году резко нарастили объемы выпуска банковских карт: темпы прироста в ряде государств ближнего зарубежья были значительно выше прошлого года и в большинстве случаев поставили рекорды минимум за пять лет. К соответствующим выводам пришло РБК, ознакомившись со статистикой центральных банков Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Белоруссии, Армении и Киргизии.

Данные не раскрывают число закрытых карт, однако дают представление о динамике на рынке. Прирост больше всего оказался в Таджикистане: количество карт в обращении выросло на 45,5 процента до 5 миллионов штук, что стало максимальными темпами за последние пять лет. Данные учитывают и карты международных платежных систем (МПС), и местные.

В Киргизии статистика доступна только за три квартала, число карт МПС выросло на 37 процентов, до 1,8 миллиона карт (также пятилетний максимум). В Узбекистане за год показатель увеличился на 26,2 процента (34,2 миллиона), статистика учитывает все работающие в стране платежные системы.

В Армении число карт выросло на 18,7 процента (данные за три квартала 2022-го, только по МПС), в Азербайджане за весь год — на 18,3 процента (без разделения на типы систем, 13,6 миллиона). В Белоруссии общий показатель по разным типам за год составил почти 15 процентов — 18 миллионов штук.

Самые низкие показатели прироста — в Казахстане (плюс 8,35 по МПС, 42,9 миллиона карт, причем темпы стали минимальными за пять лет) и Грузии (всего плюс 4,6 процента, минимум с 2018 года).

В целом тренд на увеличение темпов выпуска карт можно связать с уходом из России Visa и Mastercard в марте 2022 года, а также миграционными потоками россиян в соседние государства. «В данном случае можно говорить о гражданах России, переехавших в соседние страны в этот период, а также о тех, кто проживает в России, но использует такие карты для оплаты международных покупок и в путешествиях», — отметил руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин.

