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12:08, 9 февраля 2023Бывший СССР

Белоруссия экстрадировал в Казахстан подозреваемого в участии в беспорядках

Генпрокуратура Казахстана: Минск экстрадировал подозреваемого в участии в беспорядках

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Гражданин Казахстана, подозреваемый в участии в массовых беспорядках, был экстрадирован из Белоруссии в республику. Об этом сообщает пресс-служба казахстанской Генеральной прокуратуры.

«Сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана при содействии Интерпола из Республики Беларусь экстрадирован гражданин. (…) Он подозревается в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области», — сказано в заявлении.

Генпрокуратура отметила, что после содеянного гражданин скрылся от органов уголовного преследования и его объявили в международный розыск. Подозреваемого доставили в республику и отправили в следственный изолятор. Как уточняется, ему грозит от трех до восьми лет заключения.

В январе 2022 года Казахстан охватили протесты из-за повышения цен на газомоторное топливо, которые вскоре переросли в массовые беспорядки. Власти Казахстана объявили протестующих террористами. В результате столкновений протестующих с силовиками погибли более 200 человек, тысячи были ранены.

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Кристина Есикова
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