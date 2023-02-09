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15:18, 9 февраля 2023Бывший СССР

Жителей Киева попросили не выходить на улицу

Власти Киева попросили жителей города не выходить на улицу из-за плохого качества воздуха

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Власти Киева попросили жителей украинской столицы не выходить на улицу из-за ухудшающегося качества воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

«В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха, рекомендуется ограничить пребывание на улице. По состоянию на 13:00 (14:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли)», — сообщили чиновники украинской столицы.

Накануне в городе начали демонтаж памятника советскому генералу Николаю Ватутину. Соответствующее разрешение дало Министерство культуры Украины.

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