В Киеве начали сносить памятник генералу Ватутину
В Киеве начали сносить памятник советскому генералу Николаю Ватутину
В Киеве начали демонтаж памятника советскому генералу Николаю Ватутину. Соответствующее разрешение дало Министерство культуры Украины, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
На опубликованном фото монумент обтянут тросами, а рабочие готовятся к сносу при помощи крана.
В 1943 году Ватутин, будучи командующим 1-м Украинским фронтом, руководил операцией по освобождению города от немецких войск.
До этого памятник советскому генералу снесли в селе Гетмановка Харьковской области. Затем стало известно о демонтаже памятника советскому летчику Валерию Чкалову в украинской столице.