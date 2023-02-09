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13:44, 9 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве начали сносить памятник генералу Ватутину

В Киеве начали сносить памятник советскому генералу Николаю Ватутину

Фото: РИА Новости

В Киеве начали демонтаж памятника советскому генералу Николаю Ватутину. Соответствующее разрешение дало Министерство культуры Украины, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

На опубликованном фото монумент обтянут тросами, а рабочие готовятся к сносу при помощи крана.

В 1943 году Ватутин, будучи командующим 1-м Украинским фронтом, руководил операцией по освобождению города от немецких войск.

До этого памятник советскому генералу снесли в селе Гетмановка Харьковской области. Затем стало известно о демонтаже памятника советскому летчику Валерию Чкалову в украинской столице.

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Василий Мека
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