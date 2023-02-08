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13:09, 8 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве начали сносить памятник летчику Чкалову

В Киеве начали демонтировать памятник советскому летчику Чкалову

Кадр: телеграм-канал «Реальный Киев»

В Киеве начали демонтировать памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Журналисты также опубликовали фотографию памятника, на которой монумент окружен заграждением, а рабочие приступают к его сносу.

Ранее стало известно, что в селе Гетьмановка Харьковской области был снесен памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину. Уточнялось, что решение о его демонтаже приняли местные власти.

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Алевтина Запольская
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