На Украине снесли памятник советскому генералу

В Харьковской области демонтировали памятник советскому генералу Ватутину

В селе Гетьмановка Харьковской области Украины снесли памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Харьков Тудэй».

Отмечается, что решение о демонтаже приняли местные власти. Бюст военачальника сняли с постамента и передали в сельский отдел коммунальной собственности на хранение. В дальнейшем его поместят в специальную комнату, где планируют выставлять памятники, связанные с советской и российской историей.

В декабре прошлого года стало известно, что город Ватутино в Черкасской области, который был назван в честь генерала Ватутина, хотят переименовать. Уточнялось, что большинство местных жителей проголосовали за название Богачево.

В годы Великой Отечественной войны Ватутин командовал войсками 1-го Украинского фронта. В частности, именно он сыграл решающую роль в планировании, организации и проведении Киевской наступательной операции. В конце февраля 1944 года генерал был тяжело ранен в стычке с украинскими националистами и скончался спустя полтора месяца, 15 апреля.