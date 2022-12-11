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02:30, 11 декабря 2022Бывший СССР

На Украине переименуют названный в честь советского генерала город

Названный в честь советского генерала город Ватутино на Украине переименуют в Богачево

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Город Ватутино в Черкасской области Украины, названный в честь советского генерала Николая Ватутина, планируют переименовать, об этом сообщается на сайте горсовета населенного пункта.

Как уточнили в пресс-службе, вопрос о переименовании вынесут на рассмотрение на ближайшей сессии горсовета, которая состоится 22 декабря. В администрацию в течение двух месяцев поступало много предложений с вариантами названий. Большинство из них были связаны с местностью и страной в целом. «Наибольшее число голосов (206) набрало название Богачево», — подчеркнули в горсовете.

В пресс-службе добавили, что Богачево — это название железнодорожной станции, которая находится в Ватутине.

Генерал армии Николай Ватутин в годы Великой Отечественной войны командовал войсками 1-го Украинского фронта. Он сыграл решающую роль в планировании, организации и проведении Киевской наступательной операции.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского попросили переименовать Россию в Московию. Авторы инициативы предложили официально заменить название «Россия» на «Московия», «Российская Федерация» на «Московская Федерация», а термин «русский» заменить на «московский».

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Марина Совина
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