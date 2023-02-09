Число погибших в результате взрыва на бывшем заводе в Киеве увеличилось

Мэр Киева Кличко: число погибших в результате взрыва на бывшем заводе увеличилось до двух

Число погибших в результате взрыва на бывшем заводе в Дарницком районе Киева увеличилось до двух человек. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что четырех пострадавших удалось спасти. Кличко также добавил, что на месте взрыва продолжаются поисково-спасательные работы. «Сейчас [спасатели] разбирают завалы и ищут людей, которые могут оставаться под обломками разрушенного здания», — уточнил он.

О взрыве на территории бывшего завода в украинской столице стало известно днем 9 февраля. По словам Кличко, детонация произошла в одноэтажном складском помещении. За ней последовало разрушение здания на площади 500 квадратных метров.