Стало известно о погибшем в результате взрыва на бывшем заводе в Киеве

Мэр Киева Кличко: при взрыве на бывшем заводе в городе погиб один человек, трое пострадали

По предварительной информации, в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева погиб один человек. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что взрыв произошел в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода. За детонацией последовало разрушение здания на площади 500 квадратных метров. «Трое пострадавших были извлечены из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются», — отметил он.

О взрыве на бывшем заводе в Киеве стало известно днем 9 февраля. Как заявил Кличко, в настоящий момент специалисты устанавливают причины случившегося.