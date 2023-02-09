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17:51, 9 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о погибшем в результате взрыва на бывшем заводе в Киеве

Мэр Киева Кличко: при взрыве на бывшем заводе в городе погиб один человек, трое пострадали
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

По предварительной информации, в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева погиб один человек. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что взрыв произошел в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода. За детонацией последовало разрушение здания на площади 500 квадратных метров. «Трое пострадавших были извлечены из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются», — отметил он.

О взрыве на бывшем заводе в Киеве стало известно днем 9 февраля. Как заявил Кличко, в настоящий момент специалисты устанавливают причины случившегося.

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Георгий Нестеров
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