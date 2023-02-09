Стало известно о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Мэр Киева Кличко заявил о взрыве на территории бывшего завода в городе
На территории бывшего завода в Дарницком районе Киева произошел взрыв. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, под образовавшимися после детонации завалами могут находиться люди. Градоначальник добавил, что в настоящий момент устанавливаются причины случившегося.
Ранее сообщалось, что звук взрыва был слышен в Днепре. Отмечается, что в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.