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17:33, 9 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве на территории бывшего завода в Киеве

Мэр Киева Кличко заявил о взрыве на территории бывшего завода в городе

Фото: Markus Schreiber / АР

На территории бывшего завода в Дарницком районе Киева произошел взрыв. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, под образовавшимися после детонации завалами могут находиться люди. Градоначальник добавил, что в настоящий момент устанавливаются причины случившегося.

Ранее сообщалось, что звук взрыва был слышен в Днепре. Отмечается, что в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

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Георгий Нестеров
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