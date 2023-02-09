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01:37, 9 февраля 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Днепре

«Страна.ua» сообщила о звуке взрыва в украинском Днепре

Фото: Pixabay

В украинском городе Днепр был слышен звук взрыва, об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны».

Отмечается, что в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в восточных регионах Украины: в Харьковской, Полтавской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

Местные жители в социальных сетях сообщают, что над Днепром после взрыва видно зарево.

Ранее, 8 февраля, в Купянском районе Харькова прогремели взрывы. При этом, как уточняет РИА Новости, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

До этого в тот же день взрывы прозвучали в городе Сумы на северо-востоке Украины.

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Марина Совина
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