На Украине сообщили о взрывах в Днепре
«Страна.ua» сообщила о звуке взрыва в украинском Днепре
В украинском городе Днепр был слышен звук взрыва, об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны».
Отмечается, что в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в восточных регионах Украины: в Харьковской, Полтавской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей.
Местные жители в социальных сетях сообщают, что над Днепром после взрыва видно зарево.
Ранее, 8 февраля, в Купянском районе Харькова прогремели взрывы. При этом, как уточняет РИА Новости, воздушная тревога в регионе не объявлялась.
До этого в тот же день взрывы прозвучали в городе Сумы на северо-востоке Украины.