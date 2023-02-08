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19:35, 8 февраля 2023Бывший СССР

В Харькове прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харькова
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Купянском районе Харькова прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Харьков Life» в Telegram.

«Сообщают о "прилетах" в Купянском районе, возможно, объявят [воздушную] тревогу», — сказано в сообщении. Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

8 февраля воздушная тревога в Харьковской области объявлена не была, уточняет РИА Новости.

Ранее взрывы прозвучали в городе Сумы на северо-востоке Украины. В связи с этим в области объявили воздушную тревогу.

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Варвара Кошечкина
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