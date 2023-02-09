Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:41, 9 февраля 2023Россия

Вирусолог назвал причину продолжения эпидемии COVID-19 в России

Вирусолог Аграновский: эпидемия коронавируса в России продолжается за счет непривитых

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Эпидемия COVID-19 продолжается за счет невакцинированных россиян, считает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Такую причину он назвал в интервью «Известиям».

«Статистика сейчас говорит, что идет эпидемия непривитых: самых тяжелых случаев болезни и смерти больше среди тех, кто не вакцинирован», — отменил он.

По мнению ученого, вакцина могла бы сохранить больше жизней, если бы население активнее участвовало в программе вакцинации.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19. По данным ведомства, за пятую неделю 2023 года количество выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось более чем на 30 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила США последствиями за атаки на «Северные потоки»
Макрон прокомментировал вопрос о поставках истребителей Украине
Бык убил 14-летнего наездника на его первом родео
Глава российского региона купил себе ковер с портретом Путина
Тренер рассказал о сроках для получения ягодиц «как у Кардашьян»
При взрыве газа в российском кафе пострадали пять человек
Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками
45-летняя Ольга Орлова раскрыла вес после родов
Песков прокомментировал поставки оружия Евросоюзом на Украину
Россия собралась увеличить производство электромобилей в девять раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.