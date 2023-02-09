Вирусолог назвал причину продолжения эпидемии COVID-19 в России
Эпидемия COVID-19 продолжается за счет невакцинированных россиян, считает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Такую причину он назвал в интервью «Известиям».
«Статистика сейчас говорит, что идет эпидемия непривитых: самых тяжелых случаев болезни и смерти больше среди тех, кто не вакцинирован», — отменил он.
По мнению ученого, вакцина могла бы сохранить больше жизней, если бы население активнее участвовало в программе вакцинации.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19. По данным ведомства, за пятую неделю 2023 года количество выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось более чем на 30 процентов.
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