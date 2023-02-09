Вирусолог назвал причину продолжения эпидемии COVID-19 в России

Вирусолог Аграновский: эпидемия коронавируса в России продолжается за счет непривитых

Эпидемия COVID-19 продолжается за счет невакцинированных россиян, считает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Такую причину он назвал в интервью «Известиям».

«Статистика сейчас говорит, что идет эпидемия непривитых: самых тяжелых случаев болезни и смерти больше среди тех, кто не вакцинирован», — отменил он.

По мнению ученого, вакцина могла бы сохранить больше жизней, если бы население активнее участвовало в программе вакцинации.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19. По данным ведомства, за пятую неделю 2023 года количество выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось более чем на 30 процентов.

