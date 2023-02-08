Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID-19 на протяжении месяца

Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость COVID-19 растет на протяжении четырех недель

В России на протяжении четырех недель наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным санитарной службы, за пятую неделю года в стране зарегистрировали более 60 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что на 30 процентов превышает показатели прошлой недели. При этом 40 процентов всех заболевших проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

В Роспотребнадзоре также обратили внимание, что в стране наблюдается возврат подваринта штамма «Омикрон» BA.2, также известного как «стелс-омикрон». «При этом различные формы XBB постепенно вытесняют "Омикрон" ВА.5, который доминировал в России на протяжении многих месяцев. Так, в Москве на XBB приходится уже порядка 90% выявленных случаев заболевания. Параллельно фиксируются случаи заражения геновариантами «Омикрона» BQ.1 и BA.2.75 ("Кентавр")», — говорится в сообщении санитарной службы.

Возвращение измененного «Омикрона» BA.2 в Роспотребнадзоре объяснили угасанием иммунитета у переболевших «стелс-омикроном» год назад. Кроме того, за прошедшее время этот подвид штамма претерпел мутации, позволяющие ему уклоняться от иммунной защиты.

В Роспотребнадзоре добавили, что все зарегистрированные в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, однако болезнь, как правило, протекает в легкой форме, поэтому введение дополнительных противоэпидемических мер не требуется.

Ранее в России выявили первый случай заражения вариантом COVID-19 «кракен». Им заразилась 32-летняя жительница Пензенской области. Женщина перенесла инфекцию в легкой форме. В начале февраля стало известно о втором заболевшем «кракеном» россиянине. У него болезнь также протекает без тяжелых клинических последствий.