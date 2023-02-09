Арендодатель год тайком приходил домой к женщине под видом мастера по ремонту

Daily Mail: владелец недвижимости тайно пришел к арендатору под видом мастера по ремонту

Жительница австралийского города Мельбурн была в шоке, когда обнаружила, что мастер, который в течение года тайком приходил к ней домой для осуществления мелкого ремонта, на самом деле был владельцем недвижимости. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейт Ритчи рассказала в TikTok, что без своего ведома регулярно впускала арендодателя к себе в дом. В очередной раз риелтор сказал женщине, что после дождей к ней придет мастер, чтобы вычистить сточные канавы. Австралийка поверила и впустила в дом мужчину, который и раньше приходил к ней делать мелкий ремонт. В этот раз Ритчи сразу поняла, что что-то не так. «Я сразу заметила, что он немного раздражен», — пояснила она.

После непродолжительного препирательства из-за оставленных открытыми дверей мужчина высказал Ритчи недовольство из-за неопрятного состояния заднего двора. «Почему рабочий, по сути подрядчик, кричит на меня из-за состояния моего заднего двора?» — задалась вопросом женщина.

Мужчине она ответила, что тоже не хотела бы, чтобы двор выглядел неопрятно, но это невозможно из-за того, что несколько недель подряд шли дожди. Она спросила, какое ему дело до состояния ее заднего двора. После этого мужчина признался, что на самом деле он не мастер. «Это очень даже мое дело, потому что я владею этой недвижимостью», — сказал арендодатель.

Тогда Ритчи позвонила своему риелтору и спросила, знала ли она, что этот мастер — на самом деле хозяин. Та ответила, что знала об этом, но в то же время мужчина на самом деле работает мастером. «Она совершенно не понимала меня», — заключила Ритчи.

Тогда женщина позвонила в общество защиты прав потребителей и заявила, что арендодатель нарушил арендный контракт. Ритчи не стала подавать в суд. Вместо этого она привела в порядок задний двор и попросила риелтора предупреждать заранее о визитах владельца дома. Австралийка пояснила, что ей нравится этот дом, а рынок аренды перегрет.

В комментариях к опубликованным женщиной видео пользователи написали, что арендодатель, очевидно, нарушал арендный договор. «Сложная ситуация, так как, скорее всего, он не продлит договор на следующий период», — написал один из них. «Я владею инвестиционной недвижимостью. Я бы никогда не пришел в дом к арендатору без соответствующего уведомления», — заявил другой. Еще один подписчик рассказал о похожем случае на тот, что произошел с Ритчи. «Звучит до ужаса знакомо. Мой риелтор настаивал на том, что ко мне придет водопроводчик, а это был хозяин», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что незнакомцы в американском населенном пункте Клинтон, штат Мэриленд, заехали в купленный парой дом, установили таблички «Посторонним не входить» и отказались выселяться. Мужчины заявили, что дом принадлежит «дядюшке Куинну», но не смогли сообщить фамилию этого человека и уклонились от ответа на другие вопросы.