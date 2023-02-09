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01:49, 9 февраля 2023Силовые структуры

В российском регионе ликвидировали планировавших теракт бандитов

Антитеррористический комитет: на Ставрополье ликвидировали бандитов, планировавших теракт

Фото: Russian FSB press service/ Globallookpress.com

В Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших совершение теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Антитеррористического комитета России.

Отмечается, что злоумышленники планировали совершить теракт на одной из железнодорожных станций, в связи с чем ФСБ приняла решение о проведении контртеррористической операции в российском регионе.

Жителей близлежащих домов эвакуировали, чтобы исключить возможные жертвы. Среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов потерь нет.

Сотрудники спецслужб заблокировали бандитов в доме и предложили им сложить оружие. В ответ они открыли огонь и были нейтрализованы. В настоящее время на месте осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее, 8 февраля, стало известно о том, что в Ставропольском крае ввели режим контртеррористической операции (КТО). По данным силовиков, режим КТО был введен сотрудниками регионального управления ФСБ в границах хутора Петровский. Подобные меры были приняты для пересечения террористического акта.

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Марина Совина
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