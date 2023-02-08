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20:57, 8 февраля 2023Силовые структуры

В Ставропольском крае ввели режим контртеррористической операции

ФСБ ввела режим КТО в границах хутора Петровский в Ставропольском крае

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В Ставропольском крае ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в среду, 8 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, режим КТО был введен сотрудниками регионального управления ФСБ в границах хутора Петровский. Подобные меры были введены для пересечения террористического акта.

7 октября 2022 года ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье, были задержаны члены запрещенного в России ИГ с компонентами бомбы.

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Владимир Седов
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