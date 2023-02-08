ФСБ ввела режим КТО в границах хутора Петровский в Ставропольском крае

В Ставропольском крае ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в среду, 8 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, режим КТО был введен сотрудниками регионального управления ФСБ в границах хутора Петровский. Подобные меры были введены для пересечения террористического акта.

7 октября 2022 года ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье, были задержаны члены запрещенного в России ИГ с компонентами бомбы.