ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Ставрополье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Спецслужбы задержали готовивших диверсию на городской автостанции членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). У них изъяты компоненты бомбы.
Задержанные дали признательные показания, один из них заявил, что после теракта собирался выехать в Африку, чтобы вступить в ИГ. Они являются гражданами России. Указание о совершении теракта им дали зарубежные эмиссары ИГ, отметили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к теракту»).
9 сентября сообщалось, что в Ленинградской области был предотвращен теракт на объекте Минобороны России, задержаны трое жителей Выборга. Они собирались поджечь административное здание, принадлежащее военному ведомству. В отношении задержанных возбуждено дело о покушении на теракт.