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ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье, задержаны члены ИГ с компонентами бомбы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Ставрополье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Спецслужбы задержали готовивших диверсию на городской автостанции членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). У них изъяты компоненты бомбы.

Задержанные дали признательные показания, один из них заявил, что после теракта собирался выехать в Африку, чтобы вступить в ИГ. Они являются гражданами России. Указание о совершении теракта им дали зарубежные эмиссары ИГ, отметили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к теракту»).

9 сентября сообщалось, что в Ленинградской области был предотвращен теракт на объекте Минобороны России, задержаны трое жителей Выборга. Они собирались поджечь административное здание, принадлежащее военному ведомству. В отношении задержанных возбуждено дело о покушении на теракт.

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Любовь Ширижик
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