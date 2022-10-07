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Признание пойманного ФСБ за подготовку теракта попало на видео

ФСБ показала видео задержания членов ячейки ИГ, готовивших теракт в Ставрополе
Начало событий в новости ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

ФСБ показала оперативное видео задержания членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые готовили теракт на автостанции Ставрополя. Запись опубликована РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы спецназа задерживают троих мужчин и двух женщин. У них изъяты компоненты бомбы. Один из подозреваемых говорит, что ему позвонил муж сестры и предложил поехать в Африку и вступить в ряды ИГ. Но перед этим они должны были совершить теракт.

Ранее 7 октября ФСБ сообщила о предотвращении диверсии. Задержанные дали признательные показания. Они являются гражданами России. Указание о совершении теракта им дали зарубежные эмиссары ИГ, отметили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к теракту»).

Любовь Ширижик
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