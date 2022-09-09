ФСБ задержала троих россиян за подготовку теракта на объекте Минобороны

В Ленобласти ФСБ предотвратила теракт на объекте Минобороны, задержаны трое россиян

В Ленинградской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте Минобороны России, задержаны трое жителей Выборга. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным спецслужбы, россияне собирались поджечь административное здание, принадлежащее военному ведомству. В отношении задержанных возбуждено дело о покушении на теракт. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают возможных соучастников преступления.

25 апреля сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае и задержала сторонника международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).