Женщина отказалась от вредной привычки и похудела на 31 килограмм

7 News: в Австралии женщина похудела на 31 килограмм после долгих лет попыток сбросить вес

Жительница штата Виктория, Австралия, 26-летняя Кайла Джонсон, смогла сбросить 31 килограмм после долгих лет попыток привести себя в форму и рассказала, как ей это удалось. Об этом сообщает 7 News.

После рождения двух дочерей Джонсон находилась в тяжелом моральном состоянии. Пытаясь отвлечься от проблем, она начала употреблять алкоголь. Женщина выпивала по два-три бокала вина или бурбона за вечер, а иногда даже целую бутылку. «Это не было похоже на пьянство каждый вечер, но этого было достаточно, чтобы почувствовать себя счастливой и забыть о прошедшем дне», — вспоминает она.

К 2022 году вес Джонсон достиг 97 килограммов. До этого женщина пыталась похудеть, садилась на различные диеты, пила препараты для снижения веса, однако все это не приносило результатов. Тогда она твердо решила, что должна отказаться от вредной привычки и в 2022 году вернуть себе прежнюю жизнь.

Отказавшись от алкоголя, Джонсон стала более тревожной. Беспокойство усилилось в феврале, когда ее семья заразилась COVID-19. Женщина также начала беспричинно бояться заболеть гастроэнтеритом, поэтому исключила из своего рациона фастфуд и стала меньше есть. За несколько месяцев Джонсон сбросила около шести килограммов, что заметили члены ее семьи. Однако она не хотела худеть подобным способом.

Джонсон начала посещать психиатра и группу поддержки. Помимо этого, она записалась в спортзал и стала правильно питаться. «Я перестала так часто есть вне дома. Я сократила потребление красного мяса, ела больше белка, например, курицу и тунца», — рассказывает женщина. Она также отказалась от таких вредных перекусов, как чипсы и шоколад, и отдала свое предпочтение фруктам.

Всего за полгода Джонсон удалось похудеть на 31 килограмм. Теперь она занимается в тренажерном зале четыре-пять раз в неделю и больше не представляет свою жизнь без спорта. Несмотря на достигнутые результаты, женщина не собирается останавливаться и уже ставит новые цели. «Я бы хотела стать фитнес-моделью и амбассадором психического здоровья и фитнеса», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что писательница из США сбросила 61 килограмм за 13 месяцев и раскрыла секрет своего успеха. Тем, кто хочет похудеть, женщина посоветовала начать с употребления цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей.