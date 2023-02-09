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16:10, 9 февраля 2023Мир

Американский полковник призвал НАТО прекратить поставки оружия ВСУ

Полковник США Макгрегор призвал НАТО прекратить поставки оружия ВСУ на фоне успехов России

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

НАТО необходимо прекратить поставки оружия вооруженным силам Украины (ВСУ) на фоне успехов России на фронте. С таким призывом выступил экс-советник Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

«У России нет никакой опасности, что у них кончатся боеприпасы, оборудование или что-то еще, и они производят отличное оборудование, совершенно новое, во многих случаях оно очень быстро прибывает на фронт», — заявил отставной военный, добавив, что военный потенциал Москвы увеличивается с каждым днем.

По словам Макгрегора проблема западных стран состоит в том, что они недооценили Россию. «Русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим, поэтому в НАТО за закрытыми дверями говорили, что так больше не может продолжаться, это нужно прекратить», — заключил он.

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Глеб Бажуткин
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