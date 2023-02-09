Американский полковник призвал НАТО прекратить поставки оружия ВСУ

Полковник США Макгрегор призвал НАТО прекратить поставки оружия ВСУ на фоне успехов России

НАТО необходимо прекратить поставки оружия вооруженным силам Украины (ВСУ) на фоне успехов России на фронте. С таким призывом выступил экс-советник Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

«У России нет никакой опасности, что у них кончатся боеприпасы, оборудование или что-то еще, и они производят отличное оборудование, совершенно новое, во многих случаях оно очень быстро прибывает на фронт», — заявил отставной военный, добавив, что военный потенциал Москвы увеличивается с каждым днем.

По словам Макгрегора проблема западных стран состоит в том, что они недооценили Россию. «Русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим, поэтому в НАТО за закрытыми дверями говорили, что так больше не может продолжаться, это нужно прекратить», — заключил он.