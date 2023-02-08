Экс-советник Пентагона предрек конец киевского режима

Экс-советник Пентагона Макгрегор: киевскому режиму конец, но США не станут это признавать

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что киевскому режиму пришел конец, но в США не готовы этого признавать. Своей оценкой он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, украинская сторона отчаялась до такой степени, что вербует детей в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Есть фотографии украинских солдат, которым навскидку 15-16 лет. Нет сомнений в том, что это происходит», — утверждает Макгрегор. Он подчеркнул, что население Украины в основном составляют мужчины, однако многие из них не готовы идти на фронт в силу слишком юного или преклонного возраста. «Этот режим подходит к концу. На самом деле», — констатировал он.

Макгрегор выразил мнение, что ни один из американских политиков не признает факта краха украинского режима, так как эта тема успешно замалчивается. Полковник также посетовал на то, что США стоит «на пороге потенциального конфликта с Россией», чего американцы пытались избежать многие годы.

Ранее Макгрегор заявил, что отказ Запада от переговоров по ситуации на Украине угрожает развалом НАТО. «Если мы оперативно не начнем переговоры, это уничтожит НАТО», — сказал отставной военный. По его словам, главная ошибка западных стран состоит в том, что североатлантический альянс, который создавался как «оборонительный альянс, а не для нападения на кого-либо», используется с 90-х годов XX века в качестве «наступательного оружия».