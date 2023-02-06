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16:19, 6 февраля 2023Мир

Американский полковник заявил об опасности развала НАТО из-за Украины

Полковник США Макгрегор заявил, что отказ от переговоров по Украине грозит развалом НАТО

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Отказ Запада от переговоров по ситуации на Украине угрожает развалом НАТО, заявил экс-советник Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted News.

«Если мы оперативно не начнем переговоры, это уничтожит НАТО», — сказал отставной военный. По его словам, главная ошибка западных стран состоит в том, что североатлантический альянс, который создавался как «оборонительный альянс, а не для нападения на кого-либо», используется с 90-ых годов XX века в качестве «наступательного оружия».

Ранее Макгрегор заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию до полного разгрома Вооруженных сил Украины. «Русские отвечают на угрозу, которая распространила свои метастазы по Восточной Украине и была предназначена для разрушения самой России», — написал он в своем блоге.

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Глеб Бажуткин
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