В США заявили о продолжении спецоперации до полного разгрома ВСУ
Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) до полного разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге.
По его словам, западные страны называют действия России вторжением, однако это является контрударом. «Русские отвечают на угрозу, которая распространила свои метастазы по Восточной Украине и была предназначена для разрушения самой России», — считает Макгрегор.
Он также напомнил, что президент России Владимир Путин решил демилитаризовать ВСУ в самом начале спецоперации.
Ранее американский полковник заявил, что Вашингтон отправит на Украину танки Abrams с устаревшей броней. «Это очень сложная композитная форма брони, мы не позволим танкам попасть в руки к русским», — сказал отставной военный.