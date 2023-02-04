В США заявили о продолжении спецоперации до полного разгрома ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о планах России вести СВО до полного разгрома ВСУ

Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) до полного разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге.

По его словам, западные страны называют действия России вторжением, однако это является контрударом. «Русские отвечают на угрозу, которая распространила свои метастазы по Восточной Украине и была предназначена для разрушения самой России», — считает Макгрегор.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин решил демилитаризовать ВСУ в самом начале спецоперации.

Ранее американский полковник заявил, что Вашингтон отправит на Украину танки Abrams с устаревшей броней. «Это очень сложная композитная форма брони, мы не позволим танкам попасть в руки к русским», — сказал отставной военный.