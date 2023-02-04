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18:24, 4 февраля 2023Мир

В США заявили о продолжении спецоперации до полного разгрома ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о планах России вести СВО до полного разгрома ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ben Birchall / AP

Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) до полного разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге.

По его словам, западные страны называют действия России вторжением, однако это является контрударом. «Русские отвечают на угрозу, которая распространила свои метастазы по Восточной Украине и была предназначена для разрушения самой России», — считает Макгрегор.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин решил демилитаризовать ВСУ в самом начале спецоперации.

Ранее американский полковник заявил, что Вашингтон отправит на Украину танки Abrams с устаревшей броней. «Это очень сложная композитная форма брони, мы не позволим танкам попасть в руки к русским», — сказал отставной военный.

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Варвара Кошечкина
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