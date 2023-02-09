Россиянка показала помолодевшее на 20 лет лицо после нанесения макияжа

50-летняя стилистка показала визуально помолодевшее лицо после нанесения лифтинг-макияжа

Психолог и стилистка Ирина (фамилия не раскрывается) показала преображение после использования косметики и вызвала споры в сети. Соответствующие ролик и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя блогерша, чей аккаунт насчитывает 160 тысяч подписчиков, опубликовала видео, на котором она демонстрирует одну часть лица с мейкапом в стиле smoky eyes и светло-розовой помадой на губах. На размещенных кадрах видны различные неровности кожи, а также глубокие и мелкие морщины на щеках, скулах и веках женщины.

Затем инфлюэнсер показала правую часть лица, на которую визажистка Анна Игнатьева нанесла так называемый лифтинг-макияж. В частности, специалистка выровняла тон кожи россиянки, нанесла темные тени с помощью правильной техники, выделила скулы и накрасила губы розовой помадой. Таким образом героиня видео визуально помолодела на 20 лет.

Публикация психолога стала вирусной и набрала более миллиона просмотров. Зрители неоднозначно отреагировали на изменения во внешности имиджмейкера, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Не обманывайте людей фильтрами!», «Зачем использовали дополнительные фильтры?», «Нарисовали морщины», «Макияж отличный!», «Это мощно!», «Просто вау», «Это одна и та же модель? Я в шоке», — высказывались пользователи сети.

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